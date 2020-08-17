От 11° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. На большинстве территории Украины сегодня ожидается сухая погода, воздух днем прогреется до 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 17 августа в Карпатском регионе кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер слабый.
Температура ночью 11-15°, на побережье морей и Закарпатье до 18°; днем 26-30°.
В Киевской области без осадков. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 27-29°.