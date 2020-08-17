В Долине Смерти зафиксировали новый температурный рекорд за более чем столетие - 54,4 градуса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Долине Смерти (Калифорния, США) вчера, 16 августа, температура достигала 54,4 градуса по Цельсию. В случае подтверждения показателей эта температура будет считаться высшей зарегистрированной на Земле за последние 107 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.
"Долина Смерти достигает 130F (54,4 по Цельсию), что может быть самой высокой официальной температурой, зарегистрированной на Земле когда-либо. Поскольку в стране продолжается рекордная волна жары, 54 млн человек живут при 100F (37,7 по Цельсию)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье, 16 августа, в Калифорнии температура достигала 54,4 градуса по Цельсию.
"Если это будет подтверждено, то эти показатели побьют прошлый температурный рекорд в Долине Смерти", - добавили в сообщении.
Примечательно, что предыдущий температурный рекорд тоже был зафиксирован в Долине Смерти - 10 июля 1913 года в Фернесс-Крик температура достигла отметки в 56,7 градусов.
Напомним, на большинстве территории Украины сегодня ожидается сухая погода, воздух днем прогреется до 30 градусов тепла.