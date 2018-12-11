У Дніпрі рецидивіст згвалтував 9-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Дніпрі судитимуть колишнього в’язня, який задовольнив статеву пристрасть неприродним способом з 9-річним хлопчиком. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
“Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного громадянина за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене повторно, щодо малолітнього)”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що тричі судимий чоловік (останній раз за аналогічний злочин), після звільнення з місць позбавлення волі належних висновків не зробив, на шлях виправлення не став та знову скоїв умисний злочин.
Так, у травні 2018 року обвинувачений, скориставшись тим, що 9-річний хлопчик залишився без нагляду дорослих, із застосуванням фізичного насильства задовольнив з ним статеву пристрасть неприродним способом.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Нагадаємо, на Львівщині п'яний чоловік зґвалтував 5-річну доньку.
Як повідомляв УНН, у Раді пропонують створити Реєстр засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх.