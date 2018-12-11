В Днепре рецидивист изнасиловал 9-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Днепре будут судить бывшего заключенного, который удовлетворил половую страсть неестественным способом с 9-летним мальчиком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
“Днепропетровской местной прокуратурой № 2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное повторно, в отношении малолетнего)”, — говорится в сообщении.
Установлено, что трижды судимый мужчина (последний раз за аналогичное преступление), после освобождения из мест лишения свободы надлежащих выводов не сделал, на путь исправления не стал и вновь совершил умышленное преступление.
Так, в мая 2018 года обвиняемый, воспользовавшись тем, что 9-летний мальчик остался без присмотра взрослых, с применением физического насилия удовлетворил с ним половую страсть неестественным способом.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Напомним, во Львовской области пьяный мужчина изнасиловал 5-летнюю дочь.
Как сообщал УНН, в Раде предлагают создать Реестр осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних.