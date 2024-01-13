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28 березня, 18:00 • 148680 перегляди

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У Дніпрі пролунав вибух на тлі ракетної загрози - ЗМІ

У Дніпрі пролунав вибух на тлі ракетної загрози - ЗМІ

Київ • УНН

 • 117927 перегляди

У Дніпрі стався вибух після попередження Військово-повітряних сил про ракетні пуски.

У Дніпрі пролунав вибух, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Раніше у Повітряних силах попередили про запуски "Кинджалів", а також зазначили, що ракети рухаються у напрямку Дніпра.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів у Дніпрі немає.

Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС13.01.24, 06:20 • 36630 переглядiв

Антоніна Туманова

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