У Дніпрі пролунав вибух на тлі ракетної загрози - ЗМІ
Київ • УНН
У Дніпрі стався вибух після попередження Військово-повітряних сил про ракетні пуски.
У Дніпрі пролунав вибух, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раніше у Повітряних силах попередили про запуски "Кинджалів", а також зазначили, що ракети рухаються у напрямку Дніпра.
Наразі офіційної інформації щодо вибухів у Дніпрі немає.
Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС13.01.24, 06:20 • 36630 переглядiв