В Днепре прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы - СМИ

В Днепре прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Ранее в Воздушных силах предупредили о запусках "Кинжалов", а также отметили, что ракеты движутся в направлении Днепра.

Сейчас официальной информации о взрывах в Днепре нет.

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