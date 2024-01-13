В Днепре прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы - СМИ
В Днепре произошел взрыв после предупреждения Военно-воздушных сил о ракетных пусках.
В Воздушных силах предупредили о запуске ракет "Кинжал"
Ранее в Воздушных силах сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К вкс рф с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ
В Кропивницком прогремели взрывы на фоне продолжающейся воздушной тревоги; Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе со стороны российских бомбардировщиков.
13 января День резиновой уточки, Щедрый вечер по старому стилю
13 января отмечают День резиновой уточки, чествуя популярность и историю игрушки с момента ее появления в конце 19-го века и до культурного пика 1970-х годов.
В Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
российскую ракету в направлении Кривого Рога зафиксировали в Воздушных силах.
Угроза нового масштабного обстрела: в Воздушных силах сообщили о пусках ракет с 6 российских Ту-95МС
Российские бомбардировщики Ту-95МС выпустили ракеты, которые, вероятно, войдут в воздушное пространство Украины между 06:00 и 07:00.
Погода на выходные: снег и морозы до 20 градусов
В эти выходные в большинстве регионов прогнозируется снег и морозы, ночная температура будет опускаться до -20°C, а дневная будет достигать около -7°C.
Большинство ЛЭП на оккупированной Херсонщине обесточены - ЦНС
На временно оккупированной территории Херсонской области большинство ЛЭП остаются обесточенными, оккупанты не могут восстановить электроснабжение.
Штрафов за отсутствие кассовых аппаратов уже втрое больше, чем за весь 2021 год - анализ
Налоговая служба оштрафовала бизнес на 1,65 млрд грн за нарушение правил использования кассовых аппаратов - втрое больше, чем в 2021 году.
Burberry снижает плановые показатели прибыли из-за прогнозируемого спада спроса на роскошь
Burberry снижает прогноз прибыли из-за падения спроса на предметы роскоши и снижения розничного дохода на 7%. Прогнозируется снижение операционной прибыли на конец года.