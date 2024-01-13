В Днепре прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы - СМИ

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
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