У "Дії" тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв

У застосунку "Дія" для водіїв до 28 травня будуть недоступними дві послуги - перереєстрація авто та обмін посвідчення водія. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.

Усе через зміну реквізитів для оплати рахунків. Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно. Попередні заявки розглянемо по черзі. З 28 травня послуги в Дії знову запрацюють. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння,