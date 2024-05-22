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У "Дії" тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв

У "Дії" тимчасово недоступними будуть дві послуги для водіїв

Київ • УНН

 • 24898 перегляди

Дві послуги для водіїв-перереєстрація автомобіля і обмін водійських прав - будуть тимчасово недоступні в додатку "Дія" у зв'язку зі зміною банківських реквізитів для оплати рахунків.

У застосунку "Дія" для водіїв до 28 травня будуть недоступними дві послуги - перереєстрація авто та обмін посвідчення водія. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.

Усе через зміну реквізитів для оплати рахунків. Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно. Попередні заявки розглянемо по черзі. З 28 травня послуги в Дії знову запрацюють. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння,

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Понад 55 000 українців вже скористалися сервісом "Дія" для купівлі-продажу автомобілів без паперів, черг та очікування, а також для швидкої перереєстрації та отримання номерних знаків і технічних паспортів поштою.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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