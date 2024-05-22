В" Дии " временно недоступными будут две услуги для водителей

В приложении " Дія " для водителей до 28 мая будут недоступны две услуги - перерегистрация авто и обмен водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, пишет УНН.

Все из-за смены реквизитов для оплаты счетов. Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно. Предварительные заявки рассмотрим по очереди. С 28 мая услуги в действии снова заработают. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание, - говорится в сообщении.

Дополнение

Более 55 000 украинцев уже воспользовались сервисом "Дія" для купли-продажи автомобилей без бумаг, очередей и ожидания, а также для быстрой перерегистрации и получения номерных знаков и технических паспортов по почте.