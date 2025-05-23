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The Guardian

Мі-8

У "Дії" тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв

Київ • УНН

 • 818 перегляди

У застосунку "Дія" з 24 по 27 травня будуть недоступні сервіси для водіїв через технічні роботи. Зокрема, не працюватиме заміна посвідчення, перереєстрація та шеринг авто.

У "Дії" тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв

З 24 по 27 травня включно у застосунку "Дія" буде тимчасово недоступна частина сервісів для власників автомобілів та водіїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал сервісу з державних послуг.

Деталі

Зокрема, наступні 4 дні не працюватимуть:

  • заміна водійського посвідчення;
    • перереєстрація авто;
      • шеринг авто.

        У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн12.04.25, 13:29 • 16764 перегляди

        Причина тимчасової припинення надання зазначених послуг автомобілістам та власникам машин – технічні роботи над Єдиним державним реєстром транспортних засобів та Реєстром адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

        З 28 травня сервіси додатку "Дія" для водіїв та автовласників знову працюватимуть у звичному режимі.

        У "Дії" запускають нову послугу для водіїв: деталі22.04.25, 14:06 • 50112 переглядiв

        Нагадаємо

        З 1 червня шеринг документів у застосунку "Дія" стане першим офіційно монетизованим сервісом — банки та фінансові установи платитимуть за можливість отримувати електронні копії паспортів та інших документів клієнтів.

        Андрій Кулик

        Андрій Кулик

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