У "Дії" тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв
Київ • УНН
У застосунку "Дія" з 24 по 27 травня будуть недоступні сервіси для водіїв через технічні роботи. Зокрема, не працюватиме заміна посвідчення, перереєстрація та шеринг авто.
З 24 по 27 травня включно у застосунку "Дія" буде тимчасово недоступна частина сервісів для власників автомобілів та водіїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал сервісу з державних послуг.
Деталі
Зокрема, наступні 4 дні не працюватимуть:
- заміна водійського посвідчення;
- перереєстрація авто;
- шеринг авто.
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Причина тимчасової припинення надання зазначених послуг автомобілістам та власникам машин – технічні роботи над Єдиним державним реєстром транспортних засобів та Реєстром адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
З 28 травня сервіси додатку "Дія" для водіїв та автовласників знову працюватимуть у звичному режимі.
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Нагадаємо
З 1 червня шеринг документів у застосунку "Дія" стане першим офіційно монетизованим сервісом — банки та фінансові установи платитимуть за можливість отримувати електронні копії паспортів та інших документів клієнтів.