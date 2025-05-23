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В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей

Киев • УНН

 • 542 просмотра

В приложении "Дія" с 24 по 27 мая будут недоступны сервисы для водителей из-за технических работ. В частности, не будет работать замена удостоверения, перерегистрация и шеринг авто.

В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей

С 24 по 27 мая включительно в приложении "Дія" будет временно недоступна часть сервисов для владельцев автомобилей и водителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал сервиса государственных услуг.

Детали

В частности, следующие 4 дня не будут работать:

  • замена водительского удостоверения;
    • перерегистрация авто;
      • шеринг авто.

        В "Дія" хотят запустить экзамен на водительское удостоверение онлайн12.04.25, 13:29 • 16764 просмотра

        Причина временного прекращения предоставления указанных услуг автомобилистам и владельцам машин – технические работы над Единым государственным реестром транспортных средств и Реестром админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

        С 28 мая сервисы приложения "Дія" для водителей и автовладельцев снова будут работать в обычном режиме.

        В "Дії" запускают новую услугу для водителей: детали22.04.25, 14:06 • 50112 просмотров

        Напомним

        С 1 июня шеринг документов в приложении "Дія" станет первым официально монетизированным сервисом — банки и финансовые учреждения будут платить за возможность получать электронные копии паспортов и других документов клиентов.

        Андрей Кулик

        Андрей Кулик

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