В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
Киев • УНН
В приложении "Дія" с 24 по 27 мая будут недоступны сервисы для водителей из-за технических работ. В частности, не будет работать замена удостоверения, перерегистрация и шеринг авто.
С 24 по 27 мая включительно в приложении "Дія" будет временно недоступна часть сервисов для владельцев автомобилей и водителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал сервиса государственных услуг.
Детали
В частности, следующие 4 дня не будут работать:
- замена водительского удостоверения;
- перерегистрация авто;
- шеринг авто.
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Причина временного прекращения предоставления указанных услуг автомобилистам и владельцам машин – технические работы над Единым государственным реестром транспортных средств и Реестром админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
С 28 мая сервисы приложения "Дія" для водителей и автовладельцев снова будут работать в обычном режиме.
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Напомним
С 1 июня шеринг документов в приложении "Дія" станет первым официально монетизированным сервисом — банки и финансовые учреждения будут платить за возможность получать электронные копии паспортов и других документов клиентов.