У "Дії" стала доступна послуга дистанційного звільнення з роботи на ТОТ

$44.850.0150.140.02
ukenru
09:51 • 12262 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива рф
Ексклюзив
09:35 • 19612 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
09:11 • 15118 перегляди
Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем Піллей з ПАРPhoto
08:02 • 24620 перегляди
Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей
Ексклюзив
07:59 • 20343 перегляди
Затягування у справі про медичну недбалість лікарів Odrex: два засідання поспіль скасовані
07:15 • 17178 перегляди
Франція з листопада почне навчати українських пілотів на Rafale - міністр
Ексклюзив
05:59 • 41597 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
9 жовтня, 05:28 • 24123 перегляди
Посланці Трампа можуть знову поїхати до москви на переговори з путіним - Axios
9 жовтня, 05:13 • 18653 перегляди
рф атакувала Україну 136 дронами: знешкодили 114, у тому числі понад 80% реактивних
9 жовтня, 04:58 • 18159 перегляди
У підмосков'ї спалахнула потужна пожежа з вибухами після оголошення дронової небезпекиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.4м/с
66%
745мм
Популярнi новини
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином9 жовтня, 02:05 • 29097 перегляди
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії9 жовтня, 03:04 • 25377 перегляди
Країни Африки вимагають від України визнати полонених найманців рф жертвами торгівлі людьми9 жовтня, 04:48 • 10266 перегляди
Українку, затриману в Казахстані за запитом росії, звільнили – жінка повертається до Одеси9 жовтня, 04:53 • 6854 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 45686 перегляди
Публікації
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
09:35 • 19603 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 45851 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
Ексклюзив
05:59 • 41590 перегляди
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"8 жовтня, 13:55 • 55004 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo8 жовтня, 12:39 • 50839 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Ілон Маск
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Нобелівська лауреатка Наві Піллей пожартувала про поділ премії з ТрампомVideo11:31 • 412 перегляди
Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закликала Джесіку Біл переглянути роль у фільмі "Playmates"11:01 • 1664 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 45867 перегляди
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії9 жовтня, 03:04 • 25495 перегляди
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином9 жовтня, 02:05 • 29218 перегляди
Актуальне
Х-101
Dassault Rafale
Опалення
The New York Times
Техніка

У "Дії" стала доступна послуга дистанційного звільнення з роботи на ТОТ

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Працівники на ТОТ і в районах бойових дій можуть звільнитися через "Дію". Заява підписується онлайн, а звільнення настає наступного дня.

У "Дії" стала доступна послуга дистанційного звільнення з роботи на ТОТ

Українці, які офіційно працевлаштовані на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій, тепер можуть припинити трудові відносини з роботодавцем через застосунок "Дія". Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля, пише УНН.

Деталі

У застосунку "Дія" запрацювала перша онлайн-послуга в рамках нової цифрової екосистеми ринку праці "Обрій" у розділі "Обрій.Робота". Раніше для розірвання таких контрактів потрібно було звертатися до служби зайнятості чи безпосередньо до роботодавця та чекати на обробку паперових документів.

За даними Держслужби зайнятості, від початку повномасштабної війни з такими заявами звернулися 11 714 громадян, тоді як у 2022 році на ТОТ було зареєстровано 65 000 юридичних осіб.

Як скористатися

Для оформлення звільнення необхідно оновити застосунок "Дія" до останньої версії. Процедура відбувається повністю автоматично:

  • Користувач подає заяву через застосунок та підписує її за допомогою "Дія.Підпису".
    • Система автоматично перевіряє, чи внесено роботодавця до переліку ТОТ або зон активних бойових дій.
      • Після успішного опрацювання система фіксує дату звільнення, повідомляє роботодавця та оновлює дані в державних реєстрах.
        • Звільнення настає автоматично наступного дня після реєстрації заяви без жодних додаткових підтверджень.

          Як зазначив заступник міністра економіки та довкілля України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт, формальне працевлаштування на окупованих територіях раніше було бар'єром для пошуку нової офіційної роботи, отримання статусу безробітного чи професійного розвитку. Новий сервіс покликаний усунути цю перешкоду.

          У відомстві додають, що найближчим часом в "Обрії" також з'являться гранти на професійний розвиток - грошова допомога на навчання та перекваліфікацію.

          У "Дії" тестують виплати у зв’язку з вагітністю та доглядом за дитиною06.10.26, 03:54 • 19392 перегляди

          Ольга Розгон

          СуспільствоТехнології
          Війна в Україні
          Україна