У "Дії" стала доступна послуга дистанційного звільнення з роботи на ТОТ

Українці, які офіційно працевлаштовані на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій, тепер можуть припинити трудові відносини з роботодавцем через застосунок "Дія". Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля, пише УНН.

Деталі

У застосунку "Дія" запрацювала перша онлайн-послуга в рамках нової цифрової екосистеми ринку праці "Обрій" у розділі "Обрій.Робота". Раніше для розірвання таких контрактів потрібно було звертатися до служби зайнятості чи безпосередньо до роботодавця та чекати на обробку паперових документів.

За даними Держслужби зайнятості, від початку повномасштабної війни з такими заявами звернулися 11 714 громадян, тоді як у 2022 році на ТОТ було зареєстровано 65 000 юридичних осіб.

Як скористатися

Для оформлення звільнення необхідно оновити застосунок "Дія" до останньої версії. Процедура відбувається повністю автоматично:

Користувач подає заяву через застосунок та підписує її за допомогою "Дія.Підпису".

Система автоматично перевіряє, чи внесено роботодавця до переліку ТОТ або зон активних бойових дій.

Після успішного опрацювання система фіксує дату звільнення, повідомляє роботодавця та оновлює дані в державних реєстрах.

Звільнення настає автоматично наступного дня після реєстрації заяви без жодних додаткових підтверджень.

Як зазначив заступник міністра економіки та довкілля України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт, формальне працевлаштування на окупованих територіях раніше було бар'єром для пошуку нової офіційної роботи, отримання статусу безробітного чи професійного розвитку. Новий сервіс покликаний усунути цю перешкоду.

У відомстві додають, що найближчим часом в "Обрії" також з'являться гранти на професійний розвиток - грошова допомога на навчання та перекваліфікацію.

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