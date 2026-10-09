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The New York Times

В "Дії" стала доступна услуга дистанционного увольнения с работы на ВОТ

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Работники на ВОТ и в районах боевых действий могут уволиться через "Дію". Заявление подписывается онлайн, а увольнение наступает на следующий день.

В "Дії" стала доступна услуга дистанционного увольнения с работы на ВОТ

Украинцы, официально трудоустроенные на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий, теперь могут прекратить трудовые отношения с работодателем через приложение "Дія". Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды, пишет УНН.

Детали

В приложении "Дія" стала доступна первая онлайн-услуга в рамках новой цифровой экосистемы рынка труда "Обрій" в разделе "Обрій.Работа". Ранее для расторжения таких контрактов нужно было обращаться в службу занятости или непосредственно к работодателю и ждать обработки бумажных документов.

По данным Государственной службы занятости, с начала полномасштабной войны с такими заявлениями обратились 11 714 граждан, тогда как в 2022 году на ВОТ было зарегистрировано 65 000 юридических лиц.

Как воспользоваться

Для оформления увольнения необходимо обновить приложение "Дія" до последней версии. Процедура проходит полностью автоматически:

  • Пользователь подаёт заявление через приложение и подписывает его с помощью "Дія.Підпис".
    • Система автоматически проверяет, внесён ли работодатель в перечень ВОТ или зон активных боевых действий.
      • После успешной обработки система фиксирует дату увольнения, уведомляет работодателя и обновляет данные в государственных реестрах.
        • Увольнение наступает автоматически на следующий день после регистрации заявления без каких-либо дополнительных подтверждений.

          Как отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Цыборт, формальное трудоустройство на оккупированных территориях ранее было препятствием для поиска новой официальной работы, получения статуса безработного или профессионального развития. Новый сервис призван устранить это препятствие.

          В ведомстве добавляют, что в ближайшее время в "Обрії" также появятся гранты на профессиональное развитие — денежная помощь на обучение и переподготовку.

          В «Дії» тестируют выплаты в связи с беременностью и уходом за ребенком06.10.26, 03:54 • 19396 просмотров

          Ольга Розгон

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