У Деснянському районі Києва підприємці обурені діями заступника глави адміністрації

Акція протесту почалася ще в липні. Підприємці та громадські працівники району неодноразово виходили з мітингами під стіни адміністрації, а потім встановили навпроти будинку намет, в якій є постійні представники протестуючих.

Однією з причин, що послужила підставою для невдоволення жителів району, стала ситуація навколо підприємця Костянтина Трофимчука.

Ще 15 травня 2019 року Трофимчука викликали на засідання комісії з питань оренди комунальної власності та повідомили, що у зв'язку з наявністю заборгованості в розмірі 23 тисяч гривень, йому відмовлено в продовженні оренди приміщення, в якому він незадовго до цього зробив ремонт і в якому розміщується танцювальна студія.

Підприємець заявляє, що заборгованості з його боку немає і у нього є документи, що підтверджують платежі. Трофимчук та активісти стверджують, що всі ці документи були представлені заступнику голови РДА Владиславу Сюру, в чиєму підпорядкуванні знаходиться відділ з питань комунальної власності. Але питання не вирішене і підприємцю, за його словами, у продовженні оренди відмовляють.

Активісти заявляють, що для керівництва району "нормальна" практика заважати веденню бізнесу, особливо шляхом позбавлення його доступу до нерухомості. Громадські працівники змогли домогтися зустрічі з Владиславом Сюром, але зустріч не дала результатів, а лише привела до звернення останнього в поліцію, зі скаргою, про те, що до нього нібито застосовували силу.

Про хід розслідування цієї справи УНН невідомо. Але відомо те, що ситуація зі спробою "вижити" студію танців з приміщення далеко не єдиний випадок, що викликає питання до діяльності керівництва Деснянської РДА.