У Держстатистики озвучили, на скільки за рік зросла вартість будівельних робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-вересні 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли на 23,8%. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.
Якщо ж розглядати по галузях, то найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи в сфері будівництва інженерних споруд - на 26,6%. У сфері зведення споруд (житлових і нежитлових) мова йде про зростання в 22%.
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Найменше зростання продемонструвала вартість будівельно-монтажних робіт в сфері будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач - на 20,9%.
Нагадаємо, нещодавно більшість забудовників були змушені підняти ціни на житло. Експерти не виключають, що найближчим часом будівельним компаніям доведеться піти ще на одне підвищення цін. На такий крок забудовників штовхає зростання вартості будматеріалів, а також вартості самих робіт.
Як повідомляв УНН, незважаючи на підвищення цін забудовники не відчувають зниження попиту на житло. Тим більше, що великі забудовники, такі як наприклад "Київміськбуд", пропонують інвесторам фінансові інструменти, що спрощує процедуру набуття бажаного житла. Йдеться про розстрочку, іпотеку, а також знижки за умови стовідсоткової оплати.