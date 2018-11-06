У Держстатистики озвучили, на скільки за рік зросла вартість будівельних робіт

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-вересні 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли на 23,8%. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.