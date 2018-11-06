В Госстатистики озвучили, на сколько за год выросла стоимость строительных работ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает УНН.
Если же рассматривать по отраслям, то больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 26,6%. В сфере возведения сооружений (жилых и нежилых) речь идет о росте в 22%.
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Наименьший рост продемонстрировала стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 20,9%.
Напомним, недавно большинство застройщиков были вынуждены поднять цены на жилье. Эксперты не исключают, что в ближайшее время строительным компаниям придется пойти еще на одно повышение цен. На такой шаг застройщиков толкает рост стоимости стройматериалов, а также стоимости самих работ.
Как сообщал УНН, несмотря на повышение цен застройщики не испытывают снижение спроса на жилье. Тем более, что крупные застройщики, такие как например "Киевгорстрой", предлагают инвесторам финансовые инструменты, облегчающие приобретение желаемого жилья. Речь идет о рассрочке, ипотеке, а также скидках при условии стопроцентной оплаты.