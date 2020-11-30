У Держстаті розповіли, якого алкоголю стали більше виробляти в Україні

Так, за рік виробництво горілки в Україні зросло на 3,5%. Також досить відчутно зросло виробництво лікерів – на 11,7%. Окрім того, Україна наростила виробництво слабоалкогольних напоїв — на 6,1%.

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При цьому, впало виробництво вин ігристих — на 9,4%. Рекордно просіло виробництво вермутів та вин ароматизованих — на 61,2%. Також статистичні дані свідчать про падіння виробництва пива солодового — на 0,5%.

Зазначимо, що українці надають перевагу алкоголю вітчизняного виробництва. На думку експертів, це пояснюється високою якістю напоїв і їх помірними цінами, на відміну від імпортних.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).