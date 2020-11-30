В Госстате рассказали, какой алкоголь стали больше производить в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По данным Госстатистики в Украине выросло за год производство ряда алкогольных напитков, сообщает УНН.
Так, за год производство водки в Украине выросло на 3,5%. Также довольно ощутимо возросло производство ликеров - на 11,7%. Кроме того, Украина нарастила производство слабоалкогольных напитков - на 6,1%.
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При этом, упало производство вин игристых - на 9,4%. Рекордно просело производство вермутов и вин ароматизированных - на 61,2%. Также статистические данные свидетельствуют о падении производства пива солодового - на 0,5%.
Отметим, что украинцы предпочитают алкоголь отечественного производства. По мнению экспертов, это объясняется высоким качеством напитков и их умеренными ценами, в отличие от импортных.
Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime" , "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").