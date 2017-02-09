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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Держпродспоживслужбі розповіли, що їм заважає боротися із хворобами тварин

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Для врегулювання причин виникнення та розповсюдження біологічних загроз, викликах збудниками інфекційних хвороб Держпродспоживслужбою розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні" (далі – проект Закону). Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Держпродспоживслужбі.

У Держпродспоживслужбі розповіли, що їм заважає боротися із хворобами тварин

За даними відомства, у новому проекті закону пропонуються норми, які дозолять врегулювати наступні проблеми:

- відсутність дієвого контролю при внутрішньодержавному переміщенні живих тварин та сировини (ліквідація ветеринарної міліції, відсутність відповідних повноважень Національної поліції);

- торгівля живими тваринами та сировиною на стихійних ринках;

- подвірний забій свиней та реалізація продуктів їх забою;

- неповна депопуляція диких кабанів;

- відсутність істотних заходів відповідальності за дії осіб, що призвели до розповсюдження хвороби;

- тривала процедура щодо відшкодування вартості за вилучене та знищене поголів'я тварин при ліквідації хвороби та відсутність механізму проведення належної ідентифікації свиней у приватному секторі.

Водночас, у Держпродспоживслужбі додали, що після прийняття вказано законопроекту будуть внесені зміни до низки інших законодавчих актів України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, аграрний комітет ВРУ хоче звіт Т.Кутового щодо боротьби з АЧС.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливою до неспроможності України побороти АЧС

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