В Госпродпотребслужбе рассказали, что им мешает бороться с болезнями животных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Для урегулирования причин возникновения и распространения биологических угроз, вызовах возбудителями инфекционных болезней Госпродпотребслужбой разработан проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения с биологической безопасности и сохранения животноводства в Украине" (далее - проект Закона). Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в Госпродпотребслужбе.
По данным ведомства, в новом проекте закона предлагаются нормы, которые позволят урегулировать следующие проблемы:
- Отсутствие действенного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных и сырья (ликвидация ветеринарной милиции, отсутствие соответствующих полномочий Национальной полиции)
- Торговля живыми животными и сырьем на стихийных рынках;
- Подворный убой свиней и реализация продуктов их убоя;
- Неполная депопуляция диких кабанов;
- Отсутствие существенных мер ответственности за действия лиц, которые привели к распространению болезни;
- Длительная процедура по возмещению стоимости за изъятое и уничтоженное поголовье животных при ликвидации болезни и отсутствие механизма проведения надлежащей идентификации свиней в частном секторе.
В то же время, в Госпродпотребслужбе добавили, что после принятия указанного законопроекта будут внесены изменения в ряд других законодательных актов Украины.
Напомним, как сообщал УНН, аграрный комитет ВРУ хочет отчет Т.Кутового по борьбе с АЧС.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.