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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Госпродпотребслужбе рассказали, что им мешает бороться с болезнями животных

Киев • УНН

 • 7530 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Для урегулирования причин возникновения и распространения биологических угроз, вызовах возбудителями инфекционных болезней Госпродпотребслужбой разработан проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения с биологической безопасности и сохранения животноводства в Украине" (далее - проект Закона). Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в Госпродпотребслужбе.

В Госпродпотребслужбе рассказали, что им мешает бороться с болезнями животных

По данным ведомства, в новом проекте закона предлагаются нормы, которые позволят урегулировать следующие проблемы:

- Отсутствие действенного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных и сырья (ликвидация ветеринарной милиции, отсутствие соответствующих полномочий Национальной полиции)

- Торговля живыми животными и сырьем на стихийных рынках;

- Подворный убой свиней и реализация продуктов их убоя;

- Неполная депопуляция диких кабанов;

- Отсутствие существенных мер ответственности за действия лиц, которые привели к распространению болезни;

- Длительная процедура по возмещению стоимости за изъятое и уничтоженное поголовье животных при ликвидации болезни и отсутствие механизма проведения надлежащей идентификации свиней в частном секторе.

В то же время, в Госпродпотребслужбе добавили, что после принятия указанного законопроекта будут внесены изменения в ряд других законодательных актов Украины.

Напомним, как сообщал УНН, аграрный комитет ВРУ хочет отчет Т.Кутового по борьбе с АЧС.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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