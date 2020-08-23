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У Держдепі США назвали суму допомоги Україні на боротьбу з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансову допомогу на боротьбу з коронавірусною інфекцією COVID-19 у розмірі близько 18,3 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні Держдепу США від 21 серпня, передає УНН.

У Держдепі США назвали суму допомоги Україні на боротьбу з COVID-19

З зазначених 18,3 млн, 13,1 мільйона відведені для допомоги системі охорони здоров’я за лінією міжнародної гуманітарної допомоги на подолання наслідків катастроф USAID. Ці кошти мають сприяти поліпшенню здатності місцевих медзакладів боротися з COVID-19 та ширити інфомрацію для зниження ризиків зараження хворобою серед населення.

Зокрема, зазначені кошти мають піти на подолання вторинних наслідків, таких, як втрата доходів і надання комунальних послуг для вразливих верств населення, зокрема в потерпілих від конфлікту громадах на сході України.

Крім того, до загальної суми допомоги входить майже 5,2 мільйона доларів за лінією гуманітарної допомоги для мігрантів і біженців, щоб підтримати вразливих біженців і потерпіле від конфлікту населення в час пандемії.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 102 971 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 244 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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