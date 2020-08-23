В Госдепе США назвали сумму помощи Украине на борьбу с COVID-19

Из указанных 18,3 млн, 13,1 миллиона отведены для помощи системе здравоохранения по линии международной гуманитарной помощи на преодоление последствий катастроф USAID. Эти средства должны способствовать улучшению способности местных медучреждений бороться с COVID-19 и распространять инфомрацию для снижения риска заражения болезнью среди населения.

В частности, указанные средства должны пойти на преодоление вторичных последствий, таких, как потеря доходов и предоставления коммунальных услуг для уязвимых слоев населения, в частности в пострадавших от конфликта общинах на востоке Украины.

Кроме того, в общую сумму помощи входит почти 5,2 миллиона долларов по линии гуманитарной помощи для мигрантов и беженцев, чтобы поддержать уязвимых беженцев и потерпевшее конфликта населения во время пандемии.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 102 971 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2244 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.