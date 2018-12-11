У Денисової не знають чи відвідали консули українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що їй наразі невідомо чи зустрілись українські консули з українськими військовими моряками, яких утримують в Росії. Про це вона розповіла кореспонденту УНН.
"Ми чекаємо такої інформації. Вона буде ввечері", - сказала Денисова.
На уточнююче запитання "Чи відомо чи відбулась зустріч?", Денисова відповіла "Ще зарано".
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
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24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.