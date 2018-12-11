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У Денисовой не знают, посетили ли консулы украинских моряков

Киев • УНН

 • 10360 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ей пока неизвестно встретились ли украинские консулы с украинскими военными моряками, содержащихся в России. Об этом она рассказала корреспонденту УНН.

У Денисовой не знают, посетили ли консулы украинских моряков

"Мы ждем такой информации. Она будет вечером", - сказала Денисова.

На уточняющий вопрос "известно состоялась встреча?", Денисова ответила "Еще рано".

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины .

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

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