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У день "мінування" мосту Метро роботу міського транспорту подовжили на дві години

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У зв’язку з повідомленням про мінування мосту Метро 18 вересня КП "Київпастранс" направив додатковий транспорт на три маршрути, а також подовжив режим роботи наземного громадського транспорту на дві години. Про це повідомив в.о. директора з транспорту "Київпастрансу" Сергій Литвинов у відповідь на запит кореспондента УНН.

У день "мінування" мосту Метро роботу міського транспорту подовжили на дві години

За його словами, після повідомлення про мінування 18 вересня оперативні зміни в роботу "Київпастрансу" були внесені вже з 16:40. Так, був проведений перерозподіл рухомого складу на маршрутах міста зі збільшеним пасажиропотоком – резервні й додаткові тролейбуси були направлені на тролейбусний маршрут №31 (сполученням від станції "Зеніт" до вул. Милославської), на трамвайний маршрут №8 (станція метро "Позняки" – станція метро "Лісова"), а також на автобусний маршрут №101 (станція метро "Почайна" – вул. Милославська).

Крім того, був подовжений режим роботи наземного громадського транспорту на 2 години на трамвайних маршрутах №8 і №29, автобусних маршрутах №33Т, 42, 45, 51, 55, 63, 115, 118.

При цьому, у КП додали, що при виникненні затримок та зривів у русі поїздів київського метро "Київпастранс" організовує роботу наземного громадського транспорту відповідно до Порядку взаємодії комунальних підприємств. Цей порядок передбачає як перенаправлення рухомого складу з одних маршрутів на інші, так і організацію тимчасових маршрутів вздовж ліній метро. Втім, цього разу, з міркувань безпеки та у зв’язку з перекриттям мосту Метро, наземний транспорт не дублював ділянку метро від станції метро "Арсенальна" до станції метро "Дарниця".

Нагадаємо, Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, повідомлено про підозру за двома статтями та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. 

А вчора, 25 вересня, про мінування мосту Метро повідомила школярка: вона, з її слів, бачила подібну подію в новинах і вирішила пожартувати.

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