В день "минирования" моста Метро работу городского транспорта продлили на два часа

По его словам, после сообщения о минировании 18 сентября оперативные изменения в работу "Киевпасстранс" были внесены уже с 16:40. Так, было проведено перераспределение подвижного состава на маршрутах города с возросшим пассажиропотоком - резервные и дополнительные троллейбусы были направлены на троллейбусный маршрут №31 (сообщением от станции "Зенит" до ул. Милославской), на трамвайный маршрут №8 (станция метро "Позняки" - станция метро "Лесная"), а также на автобусный маршрут №101 (станция метро "Почайна" - ул. Милославская).

Кроме того, был продлен режим работы наземного общественного транспорта на два часа на трамвайных маршрутах №8 и №29, автобусных маршрутах №33Т, 42, 45, 51, 55, 63, 115, 118.

При этом, в КП добавили, что при возникновении задержек и срывов в движении поездов киевского метро "Киевпастранс" организовывает работу наземного общественного транспорта в соответствии с Порядком взаимодействия коммунальных предприятий. Этот порядок предусматривает как перенаправление подвижного состава с одних маршрутов на другие, так и организацию временных маршрутов вдоль линий метро. Впрочем, на этот раз из соображений безопасности и в связи с перекрытием моста Метро, наземный транспорт не дублировал участок метро от станции метро "Арсенальная" до станции метро "Дарница".

Напомним, Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщено о подозрении по двум статьям и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

А вчера, 25 сентября, о минировании моста Метро сообщила школьница: она, по ее словам, видела подобное событие в новостях и решила пошутить.