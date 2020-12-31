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У Делі заборонили масові святкування Нового року: ввели комендантську годину

Київ • УНН

 • 9255 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Напередодні Нового року в одному з найбільш густонаселених індійських міст Делі влада оголосила комендантську годину - з 23:00 31 грудня до 6:00 1 січня 2021 року проведення святкових заходів, зборів в громадських місцях заборонено. Про це повідомляє The Indian Express, передає УНН.

У Делі заборонили масові святкування Нового року: ввели комендантську годину

"Управління з ліквідації наслідків стихійних лих Делі в четвер оголосило комендантську годину в місті напередодні Нового року, обмеживши можливість зібрань в громадських місцях більше ніж п'яти осіб. Згідно з наказом, заборонені святкові заходи, збори в громадських місцях з 23:00 31 грудня до 6:00 1 січня 2021 року", - пише видання.

Однак наказ не поширюється на "ліцензовані приміщення".

"Була проведена детальна оцінка ситуації в Делі з урахуванням загрози, яка надходить від мутованого штаму COVID-19, вперше виявленого в Великій Британії, і після спостереження за випадками зараження коронавірусом в Делі, було встановлено, що зібрання та публічні святкування Нового року становлять значну загрозу поширення вірусу і можуть перешкодити досягненню помітних успіхів, досягнутих в перериванні ланцюжка передачі COVID-19 в Делі", - йдеться в наказі.

Нічна комендантська година буде діяти з 23:00 31 грудня до 6:00 1 січня, а також з 23:00 1 січня до 6:00 2 січня 2021 року.

Раніше в Індії підтвердили випадки нового штаму коронавірусу.

У Великій Британії про виявлення нового штаму коронавірусу повідомили в середині грудня. За словами прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, він є на 70% більш заразним за поширений раніше. Директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге вказав, що нова мутація, наскільки зараз відомо, на тяжкість захворювання не впливає.

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