У Делі заборонили масові святкування Нового року: ввели комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Напередодні Нового року в одному з найбільш густонаселених індійських міст Делі влада оголосила комендантську годину - з 23:00 31 грудня до 6:00 1 січня 2021 року проведення святкових заходів, зборів в громадських місцях заборонено. Про це повідомляє The Indian Express, передає УНН.
"Управління з ліквідації наслідків стихійних лих Делі в четвер оголосило комендантську годину в місті напередодні Нового року, обмеживши можливість зібрань в громадських місцях більше ніж п'яти осіб. Згідно з наказом, заборонені святкові заходи, збори в громадських місцях з 23:00 31 грудня до 6:00 1 січня 2021 року", - пише видання.
Однак наказ не поширюється на "ліцензовані приміщення".
"Була проведена детальна оцінка ситуації в Делі з урахуванням загрози, яка надходить від мутованого штаму COVID-19, вперше виявленого в Великій Британії, і після спостереження за випадками зараження коронавірусом в Делі, було встановлено, що зібрання та публічні святкування Нового року становлять значну загрозу поширення вірусу і можуть перешкодити досягненню помітних успіхів, досягнутих в перериванні ланцюжка передачі COVID-19 в Делі", - йдеться в наказі.
Нічна комендантська година буде діяти з 23:00 31 грудня до 6:00 1 січня, а також з 23:00 1 січня до 6:00 2 січня 2021 року.
Раніше в Індії підтвердили випадки нового штаму коронавірусу.
У Великій Британії про виявлення нового штаму коронавірусу повідомили в середині грудня. За словами прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, він є на 70% більш заразним за поширений раніше. Директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге вказав, що нова мутація, наскільки зараз відомо, на тяжкість захворювання не впливає.