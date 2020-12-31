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В Дели запретили массовые празднования Нового года: ввели комендантский час

Киев • УНН

 • 9255 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Накануне Нового года в одном из самых густонаселенных индийских городов Дели власти объявили комендантский час - с 23:00 31 декабря до 6:00 1 января 2021 года проведение праздничных мероприятий, собраний в общественных местах запрещено. Об этом сообщает The Indian Express, передает УНН.

В Дели запретили массовые празднования Нового года: ввели комендантский час

"Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Дели в четверг объявило комендантский час в городе в канун Нового года, ограничив возможность собраний в общественных местах более пяти человек. Согласно приказу запрещены праздничные мероприятия, собрания в общественных местах с 23:00 31 декабря до 6:00 1 января 2021 года", - пишет издание.

Однако приказ не распространяется на "лицензированные помещения".

"Была проведена подробная оценка ситуации в Дели с учетом угрозы, исходящей от мутировавшего штамма COVID-19, впервые выявленного в Великобритании, и после наблюдения за случаями заражения коронавирусом в Дели, было установлено, что собрания и публичные празднования Нового года представляют значительную угрозу распространения вируса и могут помешать достижению заметных успехов, достигнутых в перерывании цепочки передачи случаев COVID-19 в Дели", - говорится в приказе.

Ночной комендантский час будет действовать с 23:00 31 декабря до 6:00 1 января, а также с 23:00 1 января до 6:00 2 января 2021 года.

Ранее в Индии подтвердили случаи нового штамма коронавируса.

В Великобритании об обнаружении нового штамма коронавируса сообщили в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он является на 70% более заразным за распространенный ранее. Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге указал, что новая мутация, насколько сейчас известно, на тяжесть заболевания не влияет.

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