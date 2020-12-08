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У ДБР закінчується термін притягнення до відповідальності детектива НАБУ Литвиненка за допомогу "Свинарчукам"

У ДБР закінчується термін притягнення до відповідальності детектива НАБУ Литвиненка за допомогу "Свинарчукам"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Журналіст Володимир Бойко у своєму Telegram повідомив, що ДБР навмисно затягує розслідування справи проти детектива НАБУ Дмитра Литвиненко за допомогу "Свинарчукам" у виконанні скандальних оборонних замовлень для Укроборонпрому, повідомляє УНН.

"І сміх, і гріх: під час бесіди з заступником директора ДБР Олександром Соколовим (точніше, з вже колишнім заступником директора – тов. Соколов відправлений на посаду керівника Головного оперативного управління ДБР, а Ігор Гейда, який очолював цей главк, сяде замість Соколова в крісло заступника директора ДБР) Андрій Вігиринський поцікавився, чи розслідувало ДБР причетність співробітників НАБУ до розкрадання коштів "Укроборонпрому" разом зі Свинарчуком-молодшим і "таємним агентом НАБУ" Шевченком. Мовляв, є такий Володимир Бойко, який опублікував матеріали службового розслідування НАБУ, проведеного в зв’язку з причетністю керівника Головного підрозділу детективів Калужинського та детективів Борисенка й Литвиненка до постачання підприємствам "Укроборонпрому" контрабандних деталей", - написав він.

Бойко зауважив, що така справа є і вона "покривається пилом" у ДБР.

"Я двічі допитувався слідчим ДБР як свідок. Кримінальне провадження було зареєстровано 5 березня 2019 року за №42019000000000512 тодішнім керівником САП Холодницьким (ще до того, як в НАБУ було розпочато службову перевірку) і передано в ДБР для проведення досудового розслідування. У цьому провадженні заступник генпрокурора повідомив про підозру детективу НАБУ Завгородньому, слідчі ДБР підготували проекти підозр Калужинському та Литвиненку. Але в жовтні 2019 року генпрокурор Рябошапка своєю постановою скасував підозру детективу Завгородньому й попередив ДБР, що він не допустить компрометації пана Ситника, який вважається символом чесності та непідкупності. Після цього 512-те провадження в ДБР повісили на цвяшок у туалеті – ніякі слідчі дії не проводяться й провадження ось-ось має бути закрито у зв’язку з завершенням строку досудового розслідування", - прокоментував Бойко.

Нагадаємо, Дмитро Литвиненко допомагав "Свинарчукам" прибирати з "чорного списку" фірми для виконання оборонних замовлень Укроборонпрому.

Раніше УНН повідомляв, що детектив Литвиненко вказав в декларації, що проживає з дружиною, двома дітьми і родичкою в квартирі, площею 32 кв. м, яку орендує з 2015 року. При цьому тільки в 2020 році Литвиненко витратив близько 3 млн грн на покупку акцій іноземних корпорацій, включаючи Tesla и Royal Caribbean Cruises.

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