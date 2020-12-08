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У ГБР истекает срок привлечения к ответственности детектива НАБУ Литвиненко за помощь "Свинарчукам"

У ГБР истекает срок привлечения к ответственности детектива НАБУ Литвиненко за помощь "Свинарчукам"

Киев  •  УНН

 • 20817 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Журналист Владимир Бойко в своем Telegram сообщил, что ГБР намеренно затягивает расследование дела против детектива НАБУ Дмитрия Литвиненко за помощь "Свинарчукам" в исполнении скандальных оборонных заказов для Укроборонпрома, сообщает УНН.

"И смех, и грех: во время беседы с заместителем директора ГБР Александром Соколовым (точнее, с уже бывшим заместителем директора - тов. Соколов отправлен на должность руководителя Главного оперативного управления ГБР, а Игорь Гейда, который возглавлял этот главк, сядет вместо Соколова в кресло заместителя директора ГБР) Андрей Вигиринский поинтересовался, расследовало ли ГБР причастность сотрудников НАБУ к хищению средств "Укроборонпрома" вместе со Свинарчуком-младшим и "тайным агентом НАБУ" Шевченко. Мол, есть такой Владимир Бойко, который опубликовал материалы служебного расследования НАБУ, проведенного в связи с причастностью руководителя Главного подразделения детективов Калужинского и детективов Борисенко и Литвиненко к поставке предприятиям "Укроборонпрома" контрабандных деталей", - написал он.

Бойко отметил, что такое дело есть и оно "пылится" в ГБР.

"Я дважды допрашивался следователем ГБР как свидетель. Уголовное производство было зарегистрировано 5 марта 2019 года по №42019000000000512 тогдашним руководителем САП Холодницким (еще до того, как в НАБУ было начата служебная проверка) и передано в ГБР для проведения досудебного расследования. В этом производстве заместитель генпрокурора сообщил о подозрении детективу НАБУ Завгороднему, следователи ГБР подготовили проекты подозрений Калужинскому и Литвиненко. Но в октябре 2019 года генпрокурор Рябошапка своим постановлением отменил подозрение детективу Завгороднему и предупредил ГБР, что он не допустит компрометации господина Сытника, который считается символом честности и неподкупности. После этого 512-е производство по ГБР повесили на гвоздь в туалете - никакие следственные действия не проводятся и производство вот-вот должно быть закрыто в связи с завершением срока досудебного расследования", - прокомментировал Бойко.

Напомним, Дмитрий Литвиненко помогал "Свинарчукам" убирать из "черного списка" фирмы для выполнения оборонных заказов Укроборонпрома.

Ранее УНН сообщал, что детектив Литвиненко указал в декларации, что проживает с женой, двумя детьми и родственниками в квартире, площадью 32 кв. м, которую арендует с 2015 года. При этом только в 2020 году Литвиненко потратил около 3 млн грн на покупку акций иностранных компаний, включая Tesla и Royal Caribbean Cruises.

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