У ДБР вдруге не відбувся допит Януковича

"Відеозв'язок був лише один раз, коли Святошинський суд дав доручення Ростовському суду, і у 2016 році по справі "беркуту" вже відбувався допит, і цей допит був у якості доказу використаний у "справі беркуту" у Святошинському суді. І це був єдиний випадок, після цього, за нашою інформацією, у всі правоохоронні системи від влади надійшла чітка вказівка не допустити повторення допиту Віктора Януковича... Відеозв'язку не було, ми наполягаємо, щоб відеозв'язок відбувся, причому, щоб цей допит відбувся публічно, і щоб на всі питання він мав можливість ДБР надати свідчення", - зазначив адвокат.

Додамо, що сьогодні замість Януковича на допит прийшли його адвокати. Сам експрезидент - не з'явився.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань знову викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій у справі щодо ексначальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Як повідомлялося, адвокати подали заяву в ДБР від імені Януковича про його особисту участь в кримінальному процесі.