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У ДБР вдруге не відбувся допит Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Державному бюро розслідувань вдруге не відбувся допит експрезидента України Віктора Януковича. Як повідомив у коментарі кореспонденту УНН адвокат Віталій Сердюк, причина - відсутність відеозв'язку.

У ДБР вдруге не відбувся допит Януковича

"Відеозв'язок був лише один раз, коли Святошинський суд дав доручення Ростовському суду, і у 2016 році по справі "беркуту" вже відбувався допит, і цей допит був у якості доказу використаний у "справі беркуту" у Святошинському суді. І це був єдиний випадок, після цього, за нашою інформацією, у всі правоохоронні системи від влади надійшла чітка вказівка не допустити повторення допиту Віктора Януковича... Відеозв'язку не було, ми наполягаємо, щоб відеозв'язок відбувся, причому, щоб цей допит відбувся публічно, і щоб на всі питання він мав можливість ДБР надати свідчення", - зазначив адвокат.

Додамо, що сьогодні замість Януковича на допит прийшли його адвокати. Сам експрезидент - не з'явився. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань знову викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій у справі щодо ексначальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді. 

Як повідомлялося, адвокати подали заяву в ДБР від імені Януковича про його особисту участь в кримінальному процесі.

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