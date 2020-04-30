Адвокати подали заяву в ДБР від імені Януковича про його особисту участь в кримінальному процесі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Адвокати колишнього президента Віктора Януковича сьогодні прийшли до Державного бюро розслідувань та подали заяву від імені Януковича про його особисту участь в кримінальному процесі у справі щодо ексначальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомив повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За опублікованою на сайті ДБР повісткою прибули до слідчого Бересту О.О. і подали заяву Віктора Януковича про особисту участь в кримінальному процесі, а також ряд інших процесуальних документів”, — написав адвокат.
Так, сьогодні Державне бюро розслідувань викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження № 62019000000000046.
Нагадаємо, захист колишнього президента Віктора Януковича заявляв, що від імені клієнта вручить Державному бюро розслідувань заяву про долучення Януковича по відеоконференції до всіх слідчих та процесуальних дій у справі щодо ексначальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.