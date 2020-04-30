Адвокаты подали заявление в ГБР от имени Януковича о его личном участии в уголовном процессе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича сегодня пришли в Государственное бюро расследований и подали заявление от имени Януковича о его личном участии в уголовном процессе по делу о экс-начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Замана, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщил сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Согласно опубликованной на сайте ГБР повесткой прибыли к следователю Бересту А.А. и подали заявление Виктора Януковича о личном участии в уголовном процессе, а также ряд других процессуальных документов”, — написал адвокат.
Так, сегодня Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий в рамках уголовного производства № 62019000000000046.
Напомним, защита бывшего президента Виктора Януковича заявлял, что от клиента вручит Государственном бюро расследований заявление о присоединении Януковича по видеоконференции ко всем следственным и процессуальным действиям по делу о экс-начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Замана, которого подозревают в государственной измене.