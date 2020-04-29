Адвокати проситимуть ДБР допитати Януковича по відеозв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Захист колишнього президента Віктора Януковича завтра від імені клієнта вручить Державному бюро розслідувань заяву про долучення Януковича по відеоконференції до всіх слідчих та процесуальних дій у справі щодо ексначальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.
“Завтра захист о 10:00 відвідає ДБР й вручить від імені клієнта вимогу про забезпечення участі Віктора Януковича в даному процесі, про те що Віктор Янукович готовий надати всі необхідні показання з цього приводу та готовий співпрацювати зі слідством по цій справі”, — сказав Сердюк.
Також за його словами, Янукович готовий надати інформацію, щодо аналогічної справи за фактом умисної здачі Криму.
"Ми зацікавлені в повному та всебічному розслідувані. Буде подана заява в якій проситимемо ДБР долучити участь Януковича шляхом відеоконференції в усіх без виключення слідчих та процесуальних діях по даній справі",- зазначив адвокат.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань на 30 квітня викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження № 62019000000000046.