ДБР знову викликало на допит Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Державне бюро розслідувань знову викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій у справі щодо ексначальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Повістка про виклик Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 року народження який відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 15:00 13 травня 2020 року до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста О.О., для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000046...”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, адвокати подали заяву в ДБР від імені Януковича про його особисту участь в кримінальному процесі.