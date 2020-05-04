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ГБР снова вызвало на допрос Януковича

Киев • УНН

 • 12055 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Государственное бюро расследований снова вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий по делу о экс-начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР снова вызвало на допрос Януковича

“Повестка о вызове Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 года рождения который в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины вызывается на 15:00 13 мая 2020 года в следственный третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000046...”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, адвокаты подали заявление в ГБР от имени Януковича о его личном участии в уголовном процессе.

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