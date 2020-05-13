В ГБР второй раз не состоялся допрос Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Государственном бюро расследований второй раз не состоялся допрос экс-президента Украины Виктора Януковича. Как сообщил в комментарии корреспонденту УНН адвокат Виталий Сердюк, причина - отсутствие видеосвязи.
"Видеосвязь была только один раз, когда Святошинский суд дал поручение Ростовскому суду, и в 2016 году по делу "Беркута" уже проходил допрос, и этот допрос был в качестве доказательства использован в "деле Беркута"в Святошинском суде. И это был единственный случай, после этого, по нашей информации, во все правоохранительные системы от власти поступило четкое указание не допустить повторения допроса Виктора Януковича ... Видеосвязи не было, мы настаиваем, чтобы видеосвязь состоялась, причем, чтобы этот допрос состоялся публично, и чтобы на все вопросы он имел возможность ГБР дать показания", - отметил адвокат.
Добавим, что сегодня вместо Януковича на допрос пришли его адвокаты. Сам экс-президент - не появился.
Напомним, Государственное бюро расследований снова вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий по делу экс-начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.
Как сообщалось, адвокаты подали заявление в ГБР от имени Януковича о его личном участии в уголовном процессе.