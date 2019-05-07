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У ДБР розповіли про стан нацгвардійців, які масово отруїлися у Львові

У ДБР розповіли про стан нацгвардійців, які масово отруїлися у Львові

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 травня. УНН. Стан здоров’я бійців Національної гвардії України, які напередодні масово отруїлися у Львові, задовільний. Про це УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

"У даний час стан здоров’я 57 військовослужбовців задовільний, усі вони перебувають під наглядом медиків", - повідомили у ДБР.

У Бюро зазначили, що слідчі отримали інформацію про отруєння 57 осіб із числа службовців військової частини №4114, розташованої у Львові. Після цього прибули у солдатську їдальню та провели огляд приміщення та продовольчих складів військової частини.

"У ході розслідування були відібрані зразки продуктів харчування з кухні та проби біологічного походження від персоналу їдальні. Отриманий матеріал у даний час досліджують у лабораторії Держпродспоживслужби у Львівській області", - зазначили у ДБР.

Остаточні висновки про те, що стало причиною харчових отруєнь можна буде зробити лише за результатами лабораторних досліджень, додали в Бюро.

Нагадаємо, в одній із частин Національної гвардії у Львові масово отруїлися військовослужбовці.

За фактом отруєння нацгвардійців відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 ККУ (Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду).

Українські Національні Новини

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