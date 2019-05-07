В ГБР рассказали о состоянии нацгвардейцев, которые массово отравились во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 мая. УНН. Состояние здоровья бойцов Национальной гвардии Украины, которые накануне массово отравились во Львове, удовлетворительное. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"В настоящее время состояние здоровья 57 военнослужащих удовлетворительное, все они находятся под наблюдением медиков", - сообщили в ГБР.
В Бюро отметили, что следователи получили информацию об отравлении 57 человек из числа служащих воинской части №4114, расположенной во Львове. После этого прибыли в солдатскую столовую и провели осмотр помещения и продовольственных складов воинской части.
"В ходе расследования были отобраны образцы продуктов питания с кухни и пробы биологического происхождения от персонала столовой. Полученный материал в настоящее время исследуют в лаборатории Госпродпотребслужбы во Львовской области", - отметили в ГБР.
Окончательные выводы о том, что стало причиной пищевых отравлений можно будет сделать только по результатам лабораторных исследований, добавили в Бюро.
Напомним, в одной из частей Национальной гвардии во Львове массово отравились военнослужащие.
По факту отравления нацгвардейцев открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред).