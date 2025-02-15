У Дарницькому районі столиці 44 будинки без теплопостачання: що відомо

У Дарницькому районі на вул. Братів Тарасівців, 5-Б стався прорив труби гарячого теплопостачання. Наразі там працює аварійна бригада. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Київтеплоенерго" ліквідовує пошкодження тепломережі на вул. Братів Тарасівців, 5-Б.Від теплопостачання наразі відключено 44 будівлі, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі там працює аварійна бригада. Залучено 14 одиниць техніки та 10 працівників, організовано штаб ліквідації аварії.

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