В Дарницком районе столицы 44 дома без теплоснабжения: что известно

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Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
13:16 • 37449 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 64584 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
10:28 • 78746 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 159045 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 224867 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 166342 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 160121 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 141301 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 126552 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 123116 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

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В Дарницком районе столицы 44 дома без теплоснабжения: что известно

В Дарницком районе столицы 44 дома без теплоснабжения: что известно

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На улице Братьев Тарасовцев произошел прорыв трубы горячего теплоснабжения. Аварийная бригада из 10 работников и 14 единиц техники работает над ликвидацией повреждения.

В Дарницком районе на ул. Братьев Тарасовцев, 5-Б произошел прорыв трубы горячего теплоснабжения. Сейчас там работает аварийная бригада. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Киевтеплоэнерго" ликвидирует повреждения теплосети на ул. Братьев Тарасовцев, 5-Б. От теплоснабжения пока отключено 44 здания,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас там работает аварийная бригада. Привлечено 14 единиц техники и 10 работников, организован штаб ликвидации аварии.

Напомним

Столичные власти поддержали петицию о запрете строительства подземного паркинга возле Пейзажной аллеи на Старокиевской горе. Проект предусматривал паркинг на 320 мест и укрытие на 1650 человек.

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Ольга Розгон

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