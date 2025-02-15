В Дарницком районе столицы 44 дома без теплоснабжения: что известно
Киев • УНН
На улице Братьев Тарасовцев произошел прорыв трубы горячего теплоснабжения. Аварийная бригада из 10 работников и 14 единиц техники работает над ликвидацией повреждения.
В Дарницком районе на ул. Братьев Тарасовцев, 5-Б произошел прорыв трубы горячего теплоснабжения. Сейчас там работает аварийная бригада. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Киевтеплоэнерго" ликвидирует повреждения теплосети на ул. Братьев Тарасовцев, 5-Б. От теплоснабжения пока отключено 44 здания,
Отмечается, что сейчас там работает аварийная бригада. Привлечено 14 единиц техники и 10 работников, организован штаб ликвидации аварии.
Напомним
Столичные власти поддержали петицию о запрете строительства подземного паркинга возле Пейзажной аллеи на Старокиевской горе. Проект предусматривал паркинг на 320 мест и укрытие на 1650 человек.