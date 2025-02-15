В Дарницком районе столицы 44 дома без теплоснабжения: что известно

В Дарницком районе на ул. Братьев Тарасовцев, 5-Б произошел прорыв трубы горячего теплоснабжения. Сейчас там работает аварийная бригада. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Киевтеплоэнерго" ликвидирует повреждения теплосети на ул. Братьев Тарасовцев, 5-Б. От теплоснабжения пока отключено 44 здания, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас там работает аварийная бригада. Привлечено 14 единиц техники и 10 работников, организован штаб ликвидации аварии.

Напомним

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