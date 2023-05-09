У Чорному морі зросла кількість ракетоносіїв: сумарний залп може становити до 28 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В акваторії Чорного моря ворог наростив присутність ракетоносіїв, додавши підводний човен. Ймовірний сумарний залп до 28 ракет. Повідомив ситуацію в зоні відповідальності речник ОК "Південь" Владислав Назаров, передає УНН.
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"Під час нічної масованої ракетної атаки в Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв, додавши підводний човен. Станом на зараз в морі 19 кораблів, серед яких 7 великих десантних кораблів і 5 ракетоносіїв. З урахуванням випущених вночі "Калібрів" сумарний залп може бути до 28 ракет", - повідомив Назаров в Telegram.
Вночі силами протиповітряної оборони в зоні відповідальності ОК "Південь" 3 ворожих ракети було знищено – 1 над Херсонщиною, 2 над Черкащиною, додав речник.
Доповнення
В ніч на 9 травня за даними повітряних сил ЗСУ, в українському небі було знищено 23 крилаті ракети з 25. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував у Twitter обстріл українських міст крилатими ракетами напередодні "параду вбивць" у рф на честь 9 травня. Він зазначив, що атака ворога намагалася "звільнити" цивільних від життя".
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