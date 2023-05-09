В Черном море выросло количество ракетоносителей: суммарный залп может составить до 28 "Калибров"

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"Во время ночной массированной ракетной атаки в Чёрном море враг нарастил присутствие ракетоносителей, добавив подводную лодку. По состоянию на сейчас в море 19 кораблей, среди которых 7 больших десантных кораблей и 5 ракетоносителей. С учетом выпущенных ночью "Калибров" суммарный залп может быть до 28 ракет", - сообщил Назаров в Telegram.

Ночью силами противовоздушной обороны в зоне ответственности ОК "Юг" 3 вражеских ракеты были уничтожены – 1 над Херсонщиной, 2 над Черкасской областью, добавил спикер.

Дополнение

В ночь на 9 мая по данным воздушных сил ВСУ, в украинском небе было уничтожено 23 крылатые ракеты из 25. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter обстрел украинских городов крылатыми ракетами накануне "парада убийц" в рф в честь 9 мая. Он отметил, что атака врага пыталась "освободить" гражданских от жизни".

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