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У Чорному морі знаходяться два ворожі ракетоносії: загальний залп складає 16 "Калібрів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп "Калібрів" складає 16 ракет. Про це повідомляє спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, передає УНН.

У Чорному морі знаходяться два ворожі ракетоносії: загальний залп складає 16 "Калібрів"

Цитата

"Незважаючи на штормову погоду, ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводні ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами". Загальна кількість корабельного угруповання – 8 одиниць в Чорному морі і 1 – в Азовському", - зазначив Назаров.

Він додав, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

"На прикладі трагедії у Кривому Розі очевидно, що ворог здатний підступно атакувати абсолютно мирні цивільні об’єкти. 11 людей загинуло, 36 отримали поранення різного ступеню важкості. Вкотре наголошуємо: не варто нехтувати власною безпекою, не ігноруйте попередження про повітряну тривогу, переходьте в укриття", - наголосив речник ОК "Південь".

Доповнення

Російські війська вчора вночі випустили по Україні 14 крилатих ракет і до 4 ударних дронів типу Shahed, збито 10 та один з них відповідно. Уранці армія рф випустила ще одну крилату ракету, яку також знищено.

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