Повітряні сили ЗСУ: росія застосовує Х-55, щоб збільшити кількість ракет і заплутати системи ППО

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"Використовують (ракету Х-55, - ред.), бо мають. В них є певний дефіцит... На жаль, в них є можливість виготовляти високоточну зброю. Вони зазвичай запускають ракети Х-101, Х-555... Х-55 створена для тактичного ядерного заряду, і у них вони просто є на складах.

Вони, звичайно, не ставлять туди ядерний заряд, і використовують її для того, щоб роззосередити нашу увагу, щоб ми витрачали на них зенітні ракети. Бо на наших радарах не видно, що то за ракета: чи то Х-101, чи то Х-555, чи Х-55. Їх у будь-якому випадку треба знищити", - пояснив Ігнат.

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За його словами, противник застосовує Х-55, щоб збільшити кількість ракет, щоб таким чином Повітряні сили по них відпрацьовували. Відповідаючи на питання, про що свідчить запуск країною-агресором крилатих ракет у ніч на 9 червня, Ігнат зазначив, що це "не новий" випадок.

"Маневреність не нова для нас, це завжди так робиться. Ракети запускають з одних і тих самих носіїв, фактично, в один і той самий час, але протягом свого маршруту вони постійно змінюють напрямок руху, щоб вводити нас в оману... Так само відбувається і з дронами-камікадзе, які випускають і зі східного, і з північного, південного напрямків", - повідомив він.

Речник додав, що ракети мають великий запас польоту, тому росіяни можуть прокладати маршрути таким чином, щоб краще долати систему протиповітряної оборони України.

Раніше, коментуючи тривалу нічну повітряну тривогу у Києві, Ігнат поінформував, що цього разу були направлені дрони-камікадзе, розвідувальні БпЛА, а ракети "фактично намотували кола довкола міста".

"Ракетами теж хочуть ввести нас в оману, коли їх запускають в одному напрямку, потім вони змінюють напрямок, потім повертаються. Фактично намотують кола, за маршрутом проходження, де можливо, вони, зрозуміло, знищуються", - пояснив речник.

Нагадаємо

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в небі над Україною вночі, 9 червня, силами ППО було знищено 4 крилаті ракети, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА.