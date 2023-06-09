Воздушные силы ВСУ: россия применяет Х-55, чтобы увеличить количество ракет и запутать системы ПВО

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"Используют (ракету Х-55, - ред.), потому что имеют. У них есть определенный дефицит... К сожалению, у них есть возможность изготавливать высокоточное оружие. Они обычно запускают ракеты Х-101, Х-555... Х-55 создана для тактического ядерного заряда, и у них они просто есть на складах.

Они, конечно, не ставят туда ядерный заряд, и используют её для того, чтобы рассредоточить наше внимание, чтобы мы тратили на них зенитные ракеты. Потому что на наших радарах не видно, что это за ракета: то ли Х-101, то ли Х-555, или Х-55. Их в любом случае надо уничтожить", - объяснил Игнат.

Детали

По его словам, противник применяет Х-55, чтобы увеличить количество ракет, чтобы таким образом Воздушные силы по ним отрабатывали. Отвечая на вопрос, о чем свидетельствует запуск страной-агрессором крылатых ракет в ночь на 9 июня, Игнат отметил, что это "не новый" случай.

"Маневренность не нова для нас, это всегда так делается. Ракеты запускают с одних и тех же носителей, фактически, в одно и то же время, но на протяжении своего маршрута они постоянно меняют направление движения, чтобы вводить нас в заблуждение... Так же происходит и с дронами-камикадзе, которые выпускают и с восточного, и с северного, южного направлений", - сообщил он.

Спикер добавил, что ракеты имеют большой запас полета, поэтому россияне могут прокладывать маршруты таким образом, чтобы лучше преодолевать систему противовоздушной обороны Украины.

Ранее, комментируя длительную ночную воздушную тревогу в Киеве, Игнат проинформировал, что на этот раз были направлены дроны-камикадзе, разведывательные БПЛА, а ракеты "фактически наматывали круги вокруг города".

"Ракетами тоже хотят ввести нас в заблуждение, когда их запускают в одном направлении, потом они меняют направление, потом возвращаются. Фактически наматывают круги, по маршруту следования, где возможно, они, разумеется, уничтожаются", - указал спикер.

Напомним

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в небе над Украиной ночью, 9 июня, силами ПВО было уничтожено 4 крылатые ракеты, 10 ударных дронов и 4 разведывательных БПЛА.