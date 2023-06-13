У небі над Україною знищили 11 з 15 крилатих ракет та один з близько 4 "шахедів" ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські війська вночі випустили по Україні 14 крилатих ракет і до 4 ударних дронів типу Shahed, збито 10 та один з них відповідно. Уранці армія рф випустила ще одну крилату ракету, яку також знищено. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
"Уночі 13 червня ворог завдав удару із стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку. Усього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон", - повідомили у ПС ЗСУ.
У Повітряних силах зазначили, що у місті Кривий Ріг було влучання ракет в житловий сектор, зокрема, п’ятиповерховий будинок. "Співчуваємо родинам загиблих та постраждалим від рук терористів…" - вказали у ПС ЗСУ.
"Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО", - повідомили у Повітряних силах.
Доповнення
У Кривому Розі армія рф вночі поцілила в житлову п'ятиповерхівку. Ворог атакував крилатими ракетами.