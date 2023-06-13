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В небе над Украиной уничтожили 11 из 15 крылатых ракет и один из около 4 "шахедов" врага

Киев • УНН

 • 836516 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские войска ночью выпустили по Украине 14 крылатых ракет и до 4 ударных дронов типа Shahed, сбито 10 и один из них соответственно. Утром армия рф выпустила еще одну крылатую ракету, которая также уничтожена. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В небе над Украиной уничтожили 11 из 15 крылатых ракет и один из около 4 "шахедов" врага

Детали

"Ночью 13 июня враг нанес удар из стратегической авиации – восьми бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия, а также несколькими ударными дронами с южного направления. Всего выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и до четырех БпЛА «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожено 10 крылатых ракет и один ударный дрон", - сообщили в ВС ВСУ.

В Воздушных силах отметили, что в городе Кривой Рог было попадание ракет в жилой сектор, в частности, пятиэтажный дом. "Соболезнуем семьям погибших и пострадавшим от рук террористов…" - указали в ВС ВСУ.

"Под утро рашисты совершили повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95мс. По предварительным данным, на этот раз в Украину долетела только одна крылатая ракета, которая уничтожена украинской ПВО", - сообщили в Воздушных силах.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф ночью попала в жилую пятиэтажку. Враг атаковал крылатыми ракетами.

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