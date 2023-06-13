В небе над Украиной уничтожили 11 из 15 крылатых ракет и один из около 4 "шахедов" врага
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские войска ночью выпустили по Украине 14 крылатых ракет и до 4 ударных дронов типа Shahed, сбито 10 и один из них соответственно. Утром армия рф выпустила еще одну крылатую ракету, которая также уничтожена. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
"Ночью 13 июня враг нанес удар из стратегической авиации – восьми бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия, а также несколькими ударными дронами с южного направления. Всего выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и до четырех БпЛА «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожено 10 крылатых ракет и один ударный дрон", - сообщили в ВС ВСУ.
В Воздушных силах отметили, что в городе Кривой Рог было попадание ракет в жилой сектор, в частности, пятиэтажный дом. "Соболезнуем семьям погибших и пострадавшим от рук террористов…" - указали в ВС ВСУ.
"Под утро рашисты совершили повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95мс. По предварительным данным, на этот раз в Украину долетела только одна крылатая ракета, которая уничтожена украинской ПВО", - сообщили в Воздушных силах.
Дополнение
В Кривом Роге армия рф ночью попала в жилую пятиэтажку. Враг атаковал крылатыми ракетами.