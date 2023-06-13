В Черном море находятся два вражеских ракетоносителя: общий залп составляет 16 "Калибров"

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 8524 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 49512 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 102715 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 102913 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 243748 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 127419 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 117575 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 356856 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82934 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135345 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 159626 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 115763 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 16310 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 96371 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 61629 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 243731 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 282303 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 356838 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 337469 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 385833 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 61991 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 96728 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 116110 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 159958 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76648 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В Черном море находятся два вражеских ракетоносителя: общий залп составляет 16 "Калибров"

Киев • УНН

 • 754904 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сейчас в Черном море на боевом дежурстве находятся 2 ракетоносителя, общий залп "Калибров" составляет 16 ракет. Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, передает УНН.

В Черном море находятся два вражеских ракетоносителя: общий залп составляет 16 "Калибров"

Цитата

"Несмотря на штормовую погоду, враг вывел на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами". Общее количество корабельной группировки – 8 единиц в Черном море и 1 – в Азовском", - отметил Назаров.

Он добавил, что уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким.

"На примере трагедии в Кривом Роге очевидно, что враг способен коварно атаковать абсолютно мирные гражданские объекты. 11 человек погибли, 36 получили ранения различной степени тяжести. Еще раз подчеркиваем: не стоит пренебрегать собственной безопасностью, не игнорируйте предупреждения о воздушной тревоге, переходите в укрытие", - отметил представитель ОК "Юг".

Дополнение

Российские войска вчера ночью выпустили по Украине 14 крылатых ракет и до 4 ударных дронов типа Shahed, сбито 10 и один из них соответственно. Утром армия рф выпустила еще одну крылатую ракету, которая также уничтожена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воздушные силы ВСУ: россия применяет Х-55, чтобы увеличить количество ракет и запутать системы ПВО

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,481.66