В Черном море находятся два вражеских ракетоносителя: общий залп составляет 16 "Калибров"

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"Несмотря на штормовую погоду, враг вывел на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами". Общее количество корабельной группировки – 8 единиц в Черном море и 1 – в Азовском", - отметил Назаров.

Он добавил, что уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким.

"На примере трагедии в Кривом Роге очевидно, что враг способен коварно атаковать абсолютно мирные гражданские объекты. 11 человек погибли, 36 получили ранения различной степени тяжести. Еще раз подчеркиваем: не стоит пренебрегать собственной безопасностью, не игнорируйте предупреждения о воздушной тревоге, переходите в укрытие", - отметил представитель ОК "Юг".

Дополнение

Российские войска вчера ночью выпустили по Украине 14 крылатых ракет и до 4 ударных дронов типа Shahed, сбито 10 и один из них соответственно. Утром армия рф выпустила еще одну крылатую ракету, которая также уничтожена.

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