У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій без "Калібрів"

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр", але без ракет. У Середземному морі - 8 кораблів, з яких 3 мають на борту 26 "Калібрів".

У Чорному морі станом на 6:00 30 грудня перебуває один ворожий ракетоносій, але "Калібри" на ньому відсутні. Про це повідомляють Військово-Морські Сили повідомили, пише УНН. У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, - йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що в Середземному морі 8 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет. За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: - до Чорного моря – 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; - до Азовського моря – 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор. Нагадаємо Речник ВМС повідомив про вихід з ладу частини російських загороджень Керченського мосту через шторми. Сезон штормів триватиме ще 2-3 місяці.