У Чорному морі 8 кораблів ворога – Сили оборони піівдня
Київ • УНН
Росія розмістила 8 військових кораблів, здатних наносити ракетні удари в Чорному морі, що становить серйозну загрозу, згідно з даними Південного командування сил оборони України. Людям рекомендується швидко сховатися в укритті, коли пролунає сигнал повітряної тривоги.
У Чорному морі ворог залишив на бойовому чергуванні 8 кораблів. Про це повідомили в Силах оборони півдня, передає УНН.
Деталі
2 надводних ракетоносії заведено в пункти базування.
2 підводних човни, спорядженням до 8 "Калібрів" продовжують підтримувати рівень ракетної небезпеки на позначці "дуже високий".
Зазначається що до сигналів повітряної тривоги треба бути уважними та оперативно переходити в укриття.
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