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У Чорному морі 8 кораблів ворога – Сили оборони піівдня

У Чорному морі 8 кораблів ворога – Сили оборони піівдня

Київ • УНН

 • 29992 перегляди

Росія розмістила 8 військових кораблів, здатних наносити ракетні удари в Чорному морі, що становить серйозну загрозу, згідно з даними Південного командування сил оборони України. Людям рекомендується швидко сховатися в укритті, коли пролунає сигнал повітряної тривоги.

У Чорному морі ворог залишив на бойовому чергуванні 8 кораблів.  Про це повідомили в Силах оборони півдня, передає УНН.

Деталі

2 надводних ракетоносії заведено в пункти базування.

2 підводних човни, спорядженням до 8 "Калібрів" продовжують підтримувати рівень ракетної небезпеки на позначці "дуже високий".

Зазначається що до сигналів повітряної тривоги треба бути уважними та оперативно переходити в укриття. 

За добу відбулося 79 бойових зіткнень – Генштаб28.01.24, 07:27 • 31492 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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